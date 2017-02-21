法蒂瑪聖母顯現100周年 將遊行萬金聖殿
今年是法蒂瑪聖母顯現100周年，6尊聖母像分別在全球6大洲巡迴，其中巡迴亞洲的聖母上周來台，將在26日到屏東萬金聖母聖殿讓教友瞻仰，晚上將舉行大遊行。除了教友外，聖殿也歡迎民眾一起來體驗難得的宗教盛典。
聖殿神父徐清賢說，法蒂瑪是葡萄牙的1個小鎮，100年前5月13日聖母突然顯現讓3個孩子看到。小朋友問祂要做什麼，有什麼指示，聖母告訴他們從5月到10月的每個13日，祂都會在固定地點顯現。
聖母陸續告訴3個孩子，要悔改，要為世界和平努力，也要回家告訴父母、教友一起努力；同時也要勸導無神論者，要相信這個世界上有神。其中1個孩子後來成為修女，直到3年前才過世。
他說，今年是法蒂瑪聖母顯現100周年，教宗方濟各今年特地祝聖6尊聖母像到全球6大洲巡迴，讓全球教徒感受天主的恩典。上周聖母像到台灣後，分別到台北教區、台中教區及高雄教區巡迴，26日抵達萬金教區，預計將有2000名教徒參加。
26日早上11時聖母抵達後，讓教友們瞻仰，下午3時半舉行聖母彌撒，晚上7時在赤山、萬金舉行大遊行，路線和每年12月舉辦的主堡堂慶相同。聖殿附近的赤山道理廳因信奉法蒂瑪聖母，將從5月11日至13日舉行「三日慶典」，也歡迎民眾一起來參加。
(中時)
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