克難成軍半年餘 古中棒球打進全國賽

古坑國中棒球隊教練李念祖（前背對境頭）向球員面授機宜。（許素惠攝）

古坑國中棒球隊（黑衫）成立不到1年，便摘下縣市聯賽亞軍。（許素惠攝）

雲林縣古坑國中棒球隊沒有任何奧援，克難成軍不到1年，便在全縣聯賽中摘下亞軍，連家長都很驚喜。另外傳麥寮中學棒球隊將解散，校長林正雄鄭重澄清否認，強調該校高中部棒球隊鋁棒打進全國6強、木棒16強，穩定發展，不會解散。

古坑國中上學期成立了雲林山線第一支國中棒球隊，網羅多位好手加入，有住斗六及斗南學生為了打棒球特地跨學區來讀，利用晨昏練習，兼顧課業，不必住宿，能共享親子時光，為孩子圓打球夢。

校長陳育琳指出，由於是草創，沒有任何上級補助，球具等設備非常不足，還好教練李念祖與陳嘉鴻共體時艱，熱血帶隊，細心、耐心指導，在克難中力爭上游，去年秋季縣長盃便打出全縣第四名成績，這次猶如黑馬晉升到第二。

家長會長朱素芳表示，因為資源有限，原本大家都不看好，沒想到孩子很爭氣，愈戰愈勇，還要代表雲林參加全國賽，但令人啼笑皆非的是，因打出佳績，竟有斗六地區學校以為該校獲得很多經費挹注說要來觀摩，得悉他們一切靠自己，覺得不可思議。

(中時)