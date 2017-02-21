克難成軍半年餘 古中棒球打進全國賽
雲林縣古坑國中棒球隊沒有任何奧援，克難成軍不到1年，便在全縣聯賽中摘下亞軍，連家長都很驚喜。另外傳麥寮中學棒球隊將解散，校長林正雄鄭重澄清否認，強調該校高中部棒球隊鋁棒打進全國6強、木棒16強，穩定發展，不會解散。
古坑國中上學期成立了雲林山線第一支國中棒球隊，網羅多位好手加入，有住斗六及斗南學生為了打棒球特地跨學區來讀，利用晨昏練習，兼顧課業，不必住宿，能共享親子時光，為孩子圓打球夢。
校長陳育琳指出，由於是草創，沒有任何上級補助，球具等設備非常不足，還好教練李念祖與陳嘉鴻共體時艱，熱血帶隊，細心、耐心指導，在克難中力爭上游，去年秋季縣長盃便打出全縣第四名成績，這次猶如黑馬晉升到第二。
家長會長朱素芳表示，因為資源有限，原本大家都不看好，沒想到孩子很爭氣，愈戰愈勇，還要代表雲林參加全國賽，但令人啼笑皆非的是，因打出佳績，竟有斗六地區學校以為該校獲得很多經費挹注說要來觀摩，得悉他們一切靠自己，覺得不可思議。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。