ELEVEN SPORTS播經典賽 有線電視看得到

ELEVEN SPORTS將在有線電視系統上架，今天(21日)舉行開播記者會。（葉姵妤攝）

ELEVEN SPORTS今天(21日)舉行電視頻道開播記者會，向國內體育愛好者宣布好消息，3月起ELEVEN SPORTS將在陸續在台灣有線電視系統上架，包括3月的世界棒球經典賽(WBC)，以及本季Lamigo桃猿主場賽事，電視上都看得到！

第4屆世界棒球經典賽將在3月6日進行全球首戰，今年ELEVEN SPORTS取得台灣區轉播代理權，頻道也確定在3月於有線電視上架，經典賽39場賽事將場場直播，屆時球迷可以透過電視及數位多平台收視。

除此之外，ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲透露，為了讓球迷能透過無線電視觀賞經典賽，ELEVEN SPORTS以「友情價」提供轉播權給公共電視，屆時公視將轉播包括中華隊賽事在內的20場比賽。

ELEVEN SPORTS去年進軍台灣市場，已在數位平台轉播包括NBA、英超、足總盃、世足會外賽歐洲等賽事，並搶下經典賽台灣區轉播權，康小玲表示：「不是要展現ELEVEN SPORTS財力雄厚，是想讓大家看到我們深根台灣的決心。」未來也將再洽談更多體育賽事轉播，康小玲說：「希望未來能成為大家首選的體育頻道。」

ELEVEN SPORTS有線電視資訊，預計3/1開播，正確時間依各系統業者公告為準(其餘系統業者陸續上架中)：

中嘉（吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、北健、三冠王、慶聯、港都及數位天空）

台數科（台灣佳光電訊、大屯、中投、佳聯及新永安）

台灣寬頻通訊（南桃園、北視、信和及群健）

大豐、新彰及世新

(中時電子報)