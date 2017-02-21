隨性奔放潑灑色彩，謝其昌帶你領略西班牙熱情

「旅行建構系列-De camino a casa 回家的路」表現出多重記憶與影像相互交疊的狀態。（馮惠宜攝）

「旅行文件」及「旅行日記」系列，在書寫與塗鴉之間找出自己旅行的記憶氛圍。（馮惠宜攝）

繼知名藝術家黃朝湖、柯適中後，中友百貨A棟12F時尚藝廊2月21日起再推出「醒旅-謝其昌創作展」，呈現藝術家謝其昌老師從2010年至2017年各具代表性七大系列50件畫作，預料將再吸引許多藝術愛好者到此參觀。

此次展出內容包括：「旅行建構系列」、「書寫自然系列」、「旅行文件系列」、「旅行日記系列」、「旅行書寫系列」、「詩與文學系列」、「抽象-睡日記系列」的七大系列50件畫作，與專為此展量身訂作的4件雕塑作品「旅行文件」系列。

藝術家謝其昌畢業於西班牙瓦倫西亞科技大學藝術博士，創作類型多元，包含水墨、複合媒材、裝置藝術、觀念藝術等，其作品廣受國內外公私立文化機構典藏。展名「醒旅」，述說著藝術家謝其昌的作品來自於過往旅行的印象與記憶，重新喚醒封存後的回憶，再次在畫布上展開旅程。

「醒旅-謝其昌創作展」將於2月26日舉辦開幕茶會，在茶會當天謝其昌老師特別捐出10幅小號作品進行慈善義賣(總價值新台幣7萬元)，所得義賣金額將全數捐贈給「財團法人向上社會福利基金會-光音育幼院」，希望能夠透過藝術的力量，讓失親困頓的孩子們健全的成長、建立自信心，也盼能拋磚引玉喚起大眾一同結合彼此的力量，去幫助社會上的弱勢族群。

(中時)