穩定蔬果供應 網室設備補助提高至1／2

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溫網室補助將提升至１／２。（楊漢聲翻攝）

有意願民眾請洽各地區農會或公所。（楊漢聲翻攝）

為穩定蔬果供應，提升農業防災能力，生產高品質蔬果，農委會鼓勵農民興建現代化溫網室生產設施，補助比例由原本的1/3提高至1/2，每公頃最高可補助550萬元。農糧署東區分署籲請有意申請者，速洽當地農會或公所了解。

受近年來極端氣候影響，蔬果價格居高不下，讓民眾「買不下手」。為減緩氣候對農作物影響，政府力推現代化溫網室生產設備，盼望提升農業，讓民眾能享用合理價格的優良蔬果。

(中時)