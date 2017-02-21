一致叫好！周揚青曝「未P圖照」狂被問：是妳嗎？

周揚青難得放下濃妝與修圖，曬「未P圖照」(左)，贏得眾人一片叫好！(取材自周揚青微博)

中國網路紅人周揚青自與「亞洲舞王」羅志祥相戀情事曝光後，一舉一動都備受關注，不少個人訊息被起底，其中，就屬她認了整形一事最廣為人知，而向來以美美的濃妝、P圖示人的她，昨突然在微博宣布「放飛自我」，自曝多張沒修過圖的照片，引來網友一片驚呼！

周揚青20日晚間在微博發文，表示「要珍惜這段放飛自我，可以不用p照片，隨便發live的美好時光，因為接下來準備上新的日子，你就要無休止的p照騙了…」，隨文附上4張未修圖美照，照片中她畫著清淡妝容，紮起乾淨的馬尾，身上穿了件牛仔外套與牛仔褲，神態放鬆，有別於她以往的華麗形象，展現難得的小清新。

周揚清的「未P圖照」，意外獲得網友一致讚好，猛問：「是你嗎？？是你嗎？？是你嗎？？」，大讚她「真美」，還勸她之後拍新品照乾脆都不要P圖了，但這個提議被周揚青拒絕了，她回應：「一定要P，還要調光調色，這是處女座對工作的尊重」。

(中時電子報)