棒球隊解散 麥寮中學否認

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雲林麥寮中學棒球隊被傳即將解散，校長林正雄嚴正駁斥，指該高中部鋁棒打進全國6強，木棒入列全國16強，上午韓國名校仁川高中才來訪，要與他們締結成姊妹校，對方表示當地冬天下雪無法練球，棒球隊想要移地到麥中訓練，怎麼可能解散。

林正雄強調，該校國中部棒球隊屬社團，實力雖不若高中堅強，但也都穩定進展。

(中時)