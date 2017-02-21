桃竹遠百爭食228連假 自23日加碼促銷

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遠東百貨桃園店、新竹大遠百爭食228連續假期商機，除延續除流行服飾單一特價、服飾部門當天單筆滿3,500元送250元，23日至28日再加碼大家電單筆滿1萬元送1,000元、12家銀行信用卡刷滿1萬元送500元。

遠東百貨桃園店、新竹大遠百在活動期間，也都推出HAPPYGO卡扣60點兌換100元紅利券，每天限量200張。

新竹大遠百表示，除了消費好康，也邀請民眾熱情挽袖捐熱血、搭乘旋轉木馬做公益。26日上午10點30分至下午5時在1樓廣場配合捐血；至28日憑當天單筆消費滿1,000元發票或現場捐款50元，可免費搭乘一次旋轉木馬，所得將全數捐給台灣世界展望會- 特殊景況家庭專案。

桃園遠百指出，期間也推出季末出清特賣會，女裝下殺2折、LACOSTE秋冬商品6折起、Timberland秋冬商品2件7折。

(工商)