長吻飛旋豚擱淺 陳屍福隆漁港

新北市動保處今日接獲民眾通報，貢寮區福隆漁港內有死亡的長吻飛旋海豚擱淺。（新北市動保處提供）

新北市動保處今日接獲民眾通報，貢寮區福隆漁港內有死亡鯨豚擱淺，發現是隻亞成齡的長吻飛旋海豚，解剖後初步推測死因可能是肝臟膿傷引發的菌血症或敗血症，後續檢體將送台大鯨豚研究室釐清，其骨骼部分也會製成標本，進行學術研究。

動保處表示，長吻飛旋豚為二級保育類野生動物，由於牠們屬近岸性，常吸引許多遊客組團賞鯨，又以龜山島最為常見。而2007年至今新北市共有4起長吻飛旋海豚擱淺事件。

(中時)