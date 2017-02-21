壹拾壹體育網播WBC 開電視就看得到
壹拾壹體育網（ELEVEN SPORTS）今天宣布，WBC賽事期間將場場直播，同時ELEVEN SPORTS也將在有線電視上架，也就是說這次球迷只要打開電視機，就能看到WBC的轉播。
中華隊即將出征世界棒球經典賽（World BaseballClassic, 簡稱WBC），球迷也由衷的期待能守在電視機前為中華隊加油，今天ELEVEN SPORTS正式對外宣布，將實現球迷的這項願望。
英商壹拾壹體育網（ELEVEN SPORTS NETWORK）台灣區總經理康小玲表示，在台灣球迷熱切關心的WBC賽事上，ELEVEN SPORTS也想乘這個機會向台灣運動迷宣示，「我們要進軍台灣，不是說說而已」。
康小玲提到，除了原有的OTT方式外，ELEVEN SPORTS也確定會在有線電視上架，屆時台灣球迷可以在電視上直接收看WBC的比賽，為中華隊加油。
另外，ELEVEN SPORTS也要和球迷一起為公益付出，這次WBC期間，ELEVEN SPORTS會將OTT用戶的收費捐給原住民棒球發展協會；此外，中華隊在WBC期間，每得1分或每擊出1支全壘打，ELEVEN SPORTS都會額外再捐1萬元給原住民棒球發展協會。1060221
(中央社)
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