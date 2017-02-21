精靈王李培斯成都餵貓熊 羨煞網友
電影「哈比人」系列裡飾演精靈王的好萊塢影星李培斯（Lee Pace）受邀到中國大陸擔任貓熊大使，他在微博上貼出自己餵食貓熊寶寶的溫馨畫面，網友羨慕地表示「一時間都不知道該嫉妒誰」。
綜合新浪娛樂與華西都市報報導，李培斯受成都大熊貓繁育研究基地及國際保育組織（CI）的共同邀請，出任貓熊大使，並在今天參加飼養員保育體驗活動。
李培斯單手懷抱貓熊，給貓熊寶寶餵食，低著頭一臉寵溺的模樣，展現「滿滿父愛」，整個過程採用網路直播。
有網友在李培斯微博留言「一時間都不知道該嫉妒誰」，也有人說李培斯就和貓熊一樣可愛。1060221
(中央社)
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