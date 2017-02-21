墾丁郵局暫停營業 夏都酒店增代辦所
台灣最南端的屏東墾丁郵局，因另覓新地點暫停營業，屏東郵局今天在墾丁夏都沙灘酒店增設「特色郵政代辦所」，提供代收郵件包裹及郵票販售服務。
墾丁地區除了夏都外，墾丁凱撒飯店、墾丁福華飯店2家5星級飯店、海生館及墾管處，也都有特色郵政代辦所。
墾丁郵局有23年歷史，去年11月準備覓地重建而停止營業，讓當地人和遊客感到不便，屏東郵局局長尤素珍表示，3年前曾與墾丁國家管理處在大灣遊憩區、原墾丁郵局對面簽約1處屋舍，這幾天將再重新簽約，儘快整修房舍，恢復墾丁郵局營運。
尤素珍表示，夏都酒店是屏東縣第21個郵局代辦所，通常代辦所都是有需要的單位提出申請，郵局評估可行後設置，代辦所提供代收郵件包裹及郵票販售服務，不少飯店申請設代辦所主要是因國外遊客有寄明信和包裹需要，夏都酒店的代辦所也是由夏都提出申請。
未來墾丁郵局恢復營運後，由於就在夏都旁邊，夏都的代辦所存留由夏都決定。
為了讓更多民眾知道代辦所的設置，屏東郵局將提供100份恆春風情明信片，送給到訪民眾做紀念，也讓遊客能夠寄送明信片給各地親友。1060221
(中央社)
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