林素真遞補無效 中市議員席次再少1人

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台中市議員第一選區議員楊永昌因為親友賄選案被判當選無效，由同選區第一高票落選的林素真遞補，結果台中高分院以樁腳賄選等理由，判決林素真遞補當選無效。

台中市議員第一選區（大甲、大安、外埔）有3席議員席次，楊永昌（國民黨籍）當選後，去年2月因親友賄選案被法院判決當選無效，而由同選區落選頭林素真（無黨籍）遞補。

林素真於去年2月遞補不到5天，就被檢察官提出當選無效之訴，台中高分院今天以樁腳賄選等理由，判決「遞補當選無效」，全案判決確定。

對於林素真被判決遞補當選無效後，台中市選舉委員會副總幹事賴鎮安表示，由於林素真之後的次高票參選人，得票數未達到最後一名當選人得票數的1/2，所以沒有遞補問題；而且該選區議員席次缺額未超過1/2，所以也沒有補選問題。

台中市議會原本議員席次共有63席，之前因黃國書及張廖萬堅當選立委、黃錫嘉則在任期內病逝，而只有60席，現在再少了林素真1席，使得台中市議會席次剩下59席。1060221

(中央社)