南韓將向國際揭露金正恩政權殘忍行徑

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南韓外交部發言人趙俊赫今天就金正男遭暗殺事件表示，南韓正考慮在國際社會討論北韓人權的場合，根據馬來西亞警方辦案進度擇機將金正恩政權的殘忍和違反人倫行徑公諸天下。

南韓聯合新聞通訊社引述趙俊赫報導，南韓外交部第二次官（相當於常務次長）安總基將赴日內瓦出席27日起舉行的聯合國人權理事會高級會議，屆時將呼籲譴責北韓踐踏人權，並敦促國際社會關注北韓人權慘狀。1060221

(中央社)