國會辯拒川訪英請願 數千人示威喊甩川
英國國會今天對要求取消美國總統川普抵英進行國是訪問的請願展開激辯，場外聚集數千反對人士示威。這項請願獲得超過180萬人連署。
抗議群眾齊聚國會廣場，手持標語牌，上頭寫著「對川普說不」、「甩掉川普」。這是自川普一個月前上任後，英國出現的反川最新集會。
英國總理梅伊（Theresa May）1月前往白宮會見川普，成為和這位白宮新主人會面的首位外國領袖。她當時邀請川普今年稍後前來英國進行國是訪問，英國女王伊麗莎白二世將親自招待。
英國政府已表示，不會支持這項請願，強調邀請仍算數。不過英國國會因請願人數眾多，對此展開辯論。
國會議員並討論了另一派要求維持邀請的請願，此立場吸引超過30萬人連署。
在野黨工黨議員佛林（Paul Flynn）表示，這項邀請應從王室邀訪降為例行參訪。
他說：「意圖給予川普我們能給的最高讚揚相當危險。」
川普上任僅僅7天就獲邀赴英進行國是訪問，美國前總統歐巴馬則是等了758天才獲邀。
挺身對抗種族歧視團體成員李察遜（Bryan Richardson）表示，梅伊「衝到華府，成為頭一個會見川普的領袖，是自我羞辱。」1060221
(中央社)
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