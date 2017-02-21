TWICE將展開亞洲巡演
南韓女團TWICE為了紀念新曲「KNOCK KNOCK」發行，昨天透過「V直播軟體」節目與粉絲互動，並透露將前往新加坡和曼谷展開亞洲巡迴演唱會。
南韓「亞洲經濟」報導，最近圓滿結束首爾演唱會的TWICE成員們都表示很開心，台灣成員周子瑜表示，「演唱會開始前大家都生病了，但是結束後反而都好了。」
粉絲們想知道何時舉辦下一場演唱會，韓國成員志效表示，「我們要進行亞洲巡迴公演了，4月份將去新加坡，還會去曼谷。」
據報導，TWICE還與粉絲團「ONCE」進行遊戲問答單元，要求尋找隱藏在「KNOCK KNOCK」MV中的問題答案。1060221
(中央社)
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