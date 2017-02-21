第七海岸巡防總隊查獲私釀酒品

海巡署第七海岸巡防總隊尖山安檢所20日執行貨檢勤務時，於尖山6號碼頭貨輪卸貨區查獲私釀酒品，全案依違反菸酒管理法送辦。

20日上午11時許，尖山安檢所執勤同仁執行貨物檢查勤務時，發現約18.5公升不明酒品，安檢所同仁立即通報總隊司法組及澎湖縣政府財政處協助處置，同時聯繫貨主前來說明。經澎湖縣政府財政處人員到場判定，確認該不明酒品為私釀酒，隨後將該批酒品查扣帶回檢驗，後續將依違反菸酒管理法函送澎湖縣政府辦理。

第七海岸巡防總隊鄭副總隊長表示：澎湖地區經常查獲民眾寄運私釀酒情事，然而未經檢驗之酒品，對民眾健康相對沒有保障。海巡署推動「安康專案」，為避免不法酒類輸入澎湖，將嚴格執行查緝，同時也呼籲民眾切勿購買來路不明或未經主管機關檢驗核可之菸酒，如有發現任何不法情事，請立即撥打海巡「118」免費報案專線，共同維護國家整體經濟發展與社會秩序安定。

(中時)