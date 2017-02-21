台電排球好手下鄉指導 花蓮小將認真取經

台電男女排球隊今天起下鄉進行為期3天的排球推廣營，首站於國立花蓮女中熱鬧展開，鄰近150名校隊選手齊聚一堂相互交流。（張祈攝）

台電選手們示範得分防守要訣，並進行暖身操及收操技巧，減少運動傷害的機率。（張祈攝）

台電男排選手與花蓮高工選手進行交流賽。（張祈攝）

台電男排選手與花蓮高工選手進行交流賽。（張祈攝）

台電男女排球隊為企業排球聯賽傳統強隊，培育數名國家代表隊選手，30名選手今天下鄉到花蓮進行為期3天的巡迴排球推廣營，邀請鄰近國中小及高中校隊選手齊聚一堂，由台電選手們現場示範拿手技巧，看到偶像前來指導，排球小將們興奮取經，笑稱「被偶像的殺球擊中也不會痛！」。

排球推廣營預計與縣內13所學校交流，首日來到花蓮女中，邀請鄰近150名排球小將齊聚一堂，由台電選手們示範得分防守要訣，並進行暖身操及收操技巧，減少運動傷害的機率，這次共有11名排球國手同行，小選手們也把握機會提問。

台電執秘蘇英賢指出，台電體系下共有6個球隊、5個球種，其中男女排優異表現，素有排球隊國手搖籃的美稱，男女排所在地分別為屏東及高雄，過去以球隊所在地運動深耕為主，今年首次進行偏鄉巡迴推廣，帶著對排球的熱情出走。

台電男女排分別蟬聯企業排球聯賽三連霸、五連霸，過去僅能在電視轉播中一度精采球技，首次近距離看偶像們英姿，花蓮女中排球教練蔡沛圻指出，花蓮排球校隊數目不多，平日以鄰近學校甚至選手拆隊切磋，選手進步空間有限，這次國家級選手的指導，讓學生與專業更加靠近，這樣的刺激對偏鄉選手是很重要的前進推力。

除了技術指導，台電也致贈各校8顆紀念排球，並加碼贈送20套球衣需要的小學，做為鼓勵小選手們持續向上的動力，來自花蓮秀林的台電教練李鎮曼，過去也是國手出身的他，以同鄉人的身份鼓勵學生們，不要將自己侷限在小小的城市，要勇於走出花蓮，給自己進步的空間。

(中時)