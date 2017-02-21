預防禽流感 澎湖縣府籲請勿任意餵食野禽
近日H5N6禽流感疫升溫，行政院已於106年2月13日成立禽流感中央災害應變中心，環保署亦同步成立應變工作小組。
澎湖縣目前登記家禽飼養戶共11場，以飼養陸禽（雞）為主，相較情形比其他縣市單純，至目前為止尚無發現異常情形；為防範禽流感疫情發生，環保局將不定期巡查飼養場及輔導業者注意飼養週邊環境衛生及防鳥措施，若發現禽隻有異常情形，應立即通報，若經確診者將立即撲殺銷燬，並進行全場區清潔消毒，避免疫情蔓延。
請民眾勿於公共場所任意餵食野禽，以免殘餘鳥食、禽鳥類排泄物造成環境衛生污染，違者將依「廢棄物清理法」開罰新臺幣1,200元至6,000罰鍰。
環保局呼籲，預防禽流感請儘量避免接觸禽鳥及其排泄物，食用禽肉及蛋類應徹底煮熟，平時就養成良好的衛生習慣，勤洗手，自己的健康自己把關，讓衛境衛生品質同步提昇。
(中時)
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