德光中學原民生 將赴巴西參加科展

德光中學巴洛克（右二）、王定澤（左二）探討小米不為人知的耐鹽機密，將代表台灣前往巴西比賽，校長王文俊（中）推崇有加。（黃文博攝）

德光中學原住民學生巴洛克，國中起就留意到部落主食小米，生於艱困的石板屋縫隙中，在全球氣候變遷下，若能了解其耐受性，未來甚至能運用在其他作物的育種，這套連續觀察5年的科展，在國內獲得植物學科一等獎後，8月將代表台灣前往南美巴西參展。

德光中學巴洛克、王定澤等學生，在指導老師江芝韻、鄭楷騰的帶領下，一起進行「粟之高禾」，探討小米不為人知的耐鹽機密，難能可貴的是，研究主題的發想，來自於原民生巴洛克，出生於屏東霧台的他，從國中起，就觀察到部落內的主食小米，生長於貧瘠土壤的石板屋縫隙中，還是長的非常好。

巴洛克說，他從國中起，就和王定澤、目前就讀於台南女中的楊茜雯一起研究過，發現了小米的生命力和耐鹽，上高中後，3人再一起深入研究，得到了有趣結果，在全球氣候轉極端之際，更突顯本主題的重要性，這套研究成果，經市賽、全國賽，均受到評審青睞。

2月10日在台灣科學教育館舉行的國際科學展覽會，「粟之高禾」再獲得植物學科大會獎一等獎，預計8月，師生將至南美巴西Fortalesa參展，師生們都期待這項研究，也能在國際科展中發光。

(中時)