新竹六家國小小畫家 「六家庄的故事」另人驚豔
新竹縣竹北市六家國小29位小畫家，今年聯手創作「六家庄的故事」兒童繪本，近期將出版為鄉土文化及閱讀教材，縣長邱鏡淳給予高度肯定與讚揚，特別頒獎給29位小畫家，也期盼他們從繪本出發，進階到2D動畫，讓六家的故事更增色。
六家國小上學期以學習型城市「六家綠園道－靚水學堂」子計畫，將耆老訪談的六家庄歷史人文事蹟，編纂成在地化的故事腳本，再由老師們指導學童以這些故事題材集體創作成「六家庄的故事」兒童繪本，印製作為鄉土文化及閱讀教育之用。
縣長邱鏡淳在看到「六家庄的故事」繪本後，深切感受繪圖文字間流露孩子們對鄉土的重新認識，與上1代甚至上兩代的連接，這是當前世代溝通非常欠缺的元素。
邱鏡淳表示，對於29位小畫家的專注與熱忱，有的還回到家裡向父母、阿公、阿婆分享昔日點滴，讓土地芬芳繼續流傳，客家文化紮根穩固，他給予高度肯定，希望學生們也將這分對家鄉的情感擴散發揚。
六家國小校長何明星表示，「六家庄的故事」繪本創作工作坊作品集，內容集結29位小朋友的創作，以「竹北六家民俗公園、新瓦屋客家文化保存區、六家水圳、十三伯公、卓永統紀念圖書館」等5個故事為主題，在校內舉辦六家庄故事創作營，進而選出29位學生的創作品再集結成繪本。
(中時)
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