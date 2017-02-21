一日遊下架 竹縣業者反應兩極

新竹縣尖石鄉上帝的部落「司馬庫斯」連絡道路，2013年已由縣府先行公告，規定中巴行駛進出時間，等同已先施行了4年的2日遊行程。（陳育賢攝）

新竹縣尖石鄉上帝的部落「司馬庫斯」連絡道路，2013年已由縣府先行公告，規定中巴行駛進出時間，等同已先施行了4年的2日遊行程。（陳育賢攝）

觀光局宣布1日遊行程含山路超過200公里屬於高風險行程，必須立即下架不得出團，新竹縣的司馬庫斯與觀霧都在列，司馬庫斯業者表示新令並不會造成影響，因為當地推行2日遊已「先跑」4年，但觀霧有業者則表示，台北到觀霧並不遠，如此或多或少會有影響。

有上帝的部落之稱的尖石司馬庫斯，每年都會吸引大批喜愛原始山林之美的遊客，觀光局下令當地的1日遊行程下架，司馬庫斯對外發言人拉互依倚岕表示，其實司馬庫斯在2013年起，就開始推2日遊行程。

拉互依說，一般旅行團到該地都是2日遊，所以新令並不會對當地旅遊、觀光造成影響，而這項新令也是為了旅客及司機的安全，他們讚同這項做法。

縣府交旅處則指出，2012年底司馬庫斯連絡道路發生不幸的中巴翻覆的嚴重死亡車禍後，縣府於2013年7月即公告，甲類大型車輛禁止進出司馬庫斯，乙類（20人以下）中巴則是限定特定時段進出，由於每天只能1進1出，因此到司馬庫斯一定要住宿1晚，好好享受上帝的部落的美，該處是「先跑」了4年的2日遊行程。

而五峰鄉觀霧地區業者的反應則是兩極，觀霧天山休閒農場民宿業者表示，因該民宿平時以個人的散客為多，且多是住宿客，因此1日遊旅行團下架對其沒有影響。

但可容納旅行團人數的雪霸休閒農場范姓經理則表示，一定會影響業者的生意，因為本來就有人不想住宿或是訂不到房間的團，會想作1日遊，上午上來呼吸新鮮空氣，中午在山上用個在地風味餐，下午走走步道，傍晚就下山，現在被要求下架，這部分的團就不能再來了，旅客當然會減少。

鄭姓經理認為，路途太遠的地方，為了交通的安全，她們當然贊同取消1日遊，但台北市出發到觀霧大約只要3小時，其實並不遠，觀霧1日遊行程，希望觀光局再稍作考量重新認定。

(中時)