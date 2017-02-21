楊振寧、姚期智歸化陸籍 轉為中國科學院院士

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新華社報導，諾貝爾物理學獎得主楊振寧及華人科學家姚期智已於2016年底放棄美國國籍成為中國大陸公民，並根據「中國科學院章程」規定轉為中國科學院院士。

報導指出，因外籍院士提出轉為中國科學院院士是學部歷史上首次，無先例和程序可循，按照新制訂的程序和規則，楊振寧院士加入中國科學院數學物理學部，姚期智院士加入中國科學院信息技術科學部。中國科學院院士目前人數為754位，外籍院士人數為78位。

楊振寧1950、1960年代先後創立「楊－米爾斯規範場」論和提出「楊－巴克斯特方程」，因與李政道共同提出弱相互作用中宇稱不守恒原理而獲1957年諾貝爾物理學獎。

姚期智院士長期從事計算機科學和量子信息科學研究，1946年出生於上海，幼年隨父母移居台灣，在台灣長大、受教育。1967年，姚期智畢業於台灣大學，之後赴美國深造並加入美國籍，2000年曾獲得電腦科學領域最高獎圖靈獎。

(工商)