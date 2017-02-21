勞檢人力不夠 替代役代打？竹縣：不可能

據傳有縣市的勞檢人力不足，而委由替代役代替進行勞檢稽查工作？新竹縣勞工處處長唐維德表示，勞檢人員要有專業背景與學識，大都是法律系、勞工系等專科人才，聘雇錄取後，還要接受專業訓練，進行勞檢時也需專業知能，絕不可能委由替代役代為勞檢稽查。

但唐維德也不諱言指出，勞檢人力確實壓力很大，竹縣目前有3位，近期會再加1人，每人1年要稽查200家公司、輔導100家公司，另還有不定時的陳情、檢舉案件，1年1聘的勞檢人員流動很大，常留不住人。

而縣府勞動處有2位替代役，平時只負責送公文、協助陳情、洽公民眾的資料填寫等工作。

(中時)