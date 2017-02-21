宜蘭另類慶生 揹著土地公春遊

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宜蘭縣羅東鎮公所將在25日與當地中山公園福德廟合辦「土地公春遊」活動，除請各廟宇土地公一起健行，公所也將贈送褙帶，讓民眾可以揹著自家土地公一起參加。

俗話說「田頭田尾土地公」，民間信仰土地公是地方的守護神，和民眾最親近也無所不在。每年農曆2月初2是土地公聖誕，各地都有廟會活動來慶祝或祭祀。羅東鎮公所今年提早在國曆2月25日和當地中山公園福德廟合辦「土地公春遊」活動。

羅東鎮公所今天說，當天活動將上午9時從羅東中山公園土地公廟出發，並由有現代土地公稱呼的各地里長們親自抬轎，邀請各廟宇土地公遶境出巡，護佑羅東。沿途主要行經鎮內主要街道，並設有中途點發放礦泉水、摸彩券、活動紀念品，路程約5公里。

春遊活動最後將回到中山公園的福德廟，將由廟方準備平安粥供民眾享用，鎮公所屆時也將舉辦摸彩活動，獎項有多樣家電等。

此外，公所也將贈送揹帶，歡迎民眾可以揹著自家土地公一起參加，幫土地公來個另類慶生，也感謝土地公的保佑，祈求風調雨順、國泰民安。1060221

(中央社)