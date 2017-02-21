為募兵鋪路？全國靶場開放讓學生社團申請射擊體驗

國防部宣布3月起全台79個靶場將讓高中社團申請打靶體驗，似乎在為募兵鋪路。教育部表示，現在學生在高中生涯都有一次打靶機會，每人射擊6發實彈，費用由教育部負責；但如果學校社團或正式課程要進行射擊體驗，可跟國防部靶場聯絡，打靶費用由國防部負責。

教育部學務司專門委員劉家楨說，現在高中有「全民國防」課程，學生在高一下到二下間，都會被安排到國防部靶場進行「步槍射擊」，每人射擊6發。目前每年約21萬高中生參與打靶，費用約846萬元，由教育部負責。

除了「全民國防」課程的打靶外，國防部今天宣布將開放全國79個把靶場，高中學生社團或正式課程需要射擊體驗時，靶場願意配合，相關費用由國防部支應。一般認為，國防部此舉是為了募兵制而來，希望讓高中生有更多機會打靶，未來從軍的意願會比較高。

劉家楨說，高中「全民國防」課程的打靶經費，由教育部負責；但國防部新增的讓高中生射擊體驗部分，經費由國防部支應。

(中時)