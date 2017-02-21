男子疑因酒醉失足 溺斃高雄大排溝柵欄

蔡男因酒醉失足溺斃，卡在大排水溝柵欄上，警方用黑色塑膠袋遮住現場等候蒐證。（李義翻攝）

高雄市大寮區今（21）日卡在大排水溝鐵柵欄上的男屍身分查出，警方表示，51歲蔡姓男子疑因酒醉失足溺斃，已調閱監視器並追查是否有目擊者，也報請檢方相驗確定死因。

21日上午7時被人發現被卡在溪寮路及光明路口的大排鐵柵欄上，腿部有2處挫傷，附近未發現交通工具，轄區林園警分局中庄所、偵查隊與鑑識小組前往現場勘驗。

經初步勘察死者著深色上衣，臉部、手腳有輕微擦痕外，餘無明顯外傷，警方查出他是51歲蔡姓男子，初步排除他殺之嫌，懷疑是跌落大排水溝後，被水沖下來。

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(中時)