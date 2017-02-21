太魯閣白沙橋路段貫通 預計11月底完工

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二號橋屬「背拉單跨斜張橋」路長97.6公尺、橋寬9.5公尺。（張祈攝）

二號橋屬「背拉單跨斜張橋」路長97.6公尺、橋寬9.5公尺。（張祈攝）

歷經多次天災摧殘，台8線中橫公路白沙橋路段崩坍嚴重，修補進度趕不上頻頻鬆落的土石，遊客行徑崩坍處險象環生。（張祈攝）

歷經多次天災摧殘，台8線中橫公路白沙橋路段崩坍嚴重，修補進度趕不上頻頻鬆落的土石，遊客行徑崩坍處險象環生，也迫使公路總局「棄線改道」，自104年11月啟動「白沙橋災害路段復建工程」後，全長172.4公尺的單孔隧道，終於在日前完成正式貫通，預計今年11月底就能完工通車。

豪雨颱風行經，高中斷率的台8線中橫公路白沙橋路段，是公路局眼中的頭痛路段，洛韶工務段長張宇博說，白沙橋路段岩盤脆弱，為防範大型災害再度發生，公路總局長時間進行工程細項審查，最後決定「捨棄」易坍路段，執行長期改善復建方案，避免再因颱風豪雨造成便道路基流失。

「白沙橋災害路段復建工程」總工程經費3億3175萬元，原沿著山邊的路線剛改線至立霧溪對岸，貫穿山頭後以兩處橋樑接通，新建隧道銜接兩側「單跨鋼拱橋」、「背拉丹跨斜張橋」，避開坍滑災害路段，降低落石及坍方意外。

因地質設置合適橋樑，安全性再加分，公路總局第四區養護工程處長廖吳章說，兩座橋梁因應地形差異採取不同建置工法，總計施工逾500公尺，一號橋屬「單跨鋼拱橋」，長約110公尺，二號橋則為97.6公尺的「背拉單跨斜張橋」，橋寬9.5公尺，新路線也將比原路線減少1公里的路程。

該工程歷時一年多，終於在上星期完成單孔隧道貫通，工程進度將接續興建鋼拱橋，穿越溪床並繞過地質敏感地帶，預計今年11月底即將完工的新公路，除徹底避開原災害危險路段，更可有效解決交通壅塞等問題。

(中時)