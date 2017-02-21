北市警局6名卸、新任分局長聯合佈達交接
台北市警局大安分局等6個分局卸、新任分局長聯合佈達交接典禮，於今日下午2時舉行，由局長邱豐光親自主持。
市警局指出，此次人事調整係配合警政署調整全國各警察機關人事作業，基於本局治安勤業務需要，並依適才適所、專才專用、品操能力、業務需要、職務歷練等原則，檢討調整部分分局長職務。其中北市有6個分局長異動，包括大安分局分局長由原中正二分局分局長楊鴻正接任，中正二分局分局長由原文山二分局分局長楊哲昌接任，文山二分局分局長由原後勤科科長廖材楨接任，松山分局分局長由原士林分局分局長黃永志接任，士林分局分局長由原文山第一分局分局長黃炳訓接任，文山一分局分局長由原秘書室主任吳進宗接任；另原大安分局分局長薛文容調任基隆港務警察總隊總隊長，原松山分局分局長吳坤旭調任保安警察第三總隊副總隊長。另市警局新任副局長張傳忠、主任秘書方仰寧也於今日到任。
交接典禮，邱豐光感謝卸任幹部對北市治安、交通工作的付出與卓越表現，更祝福日後工作順遂、萬事如意，並期許新任分局長在原有的堅實基礎下，完成各項本務工作，圓滿達成上級交賦任務，繼續為本局警政業務的推展全力以赴。
(中時)
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