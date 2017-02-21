雲縣警局長黃明昭榮升 李進勇讚聲五大績效歡送

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卸任雲林縣警局長黃明昭（左一）堅守岡位完成台灣燈會交通工作，今日交接，縣長李進勇（右二）親自出席，讚賞他任內五大功勞歡送之。（周麗蘭攝）

黃明昭（右六）就任刑事警察局副局長前的大合照，新任雲林縣警局長是許錫榮（右七）。（周麗蘭攝）

雲林縣警察局長黃明昭榮升刑事警察局副局長今日交接，原本這波人事調動一月就要發布，因雲林縣舉辦燈會要求延期，黃明昭堅守岡位到最後，縣長李進勇親自出席交接典禮，讚賞他5大功勞，非常榮耀。

雲林子弟的黃明昭104年7月到職於雲林縣警察局長，有刑事長才的他思慮周密、協調性高，不僅偵破刑案效率高，任內創立「雲眼專案」，要求員警對轄區內治安顧慮人口多看幾眼，遏止其再犯。

雲林縣府去年籌辦2017台灣燈會以來，黃明昭親自參與上百場協調會議，這一波各縣市警察局長調動原定1月發布，黃明昭自願留守到燈會後再調動。

李進勇今日在交接典禮上細數黃明昭上任1年7月5天以來有五大功勞：解決北港朝天宮交通混亂問題、解決劍湖山跨年塞車沉痾、抑制竊案發生、積極處理祥瑞大樓變更為機關用地、紓解台灣燈會車潮成功。

李進勇說，台灣燈會完美畫下句點是送給黃明昭最好的高升的禮物，也替他高興能重回他專長的刑事部門，帶給台灣更大貢獻。

黃明昭戮力從公被雲林縣各界肯定，今天交接典禮縣議長沈宗隆、副議長蘇俊豪、縣議員李明哲與王鐵道等多人都到場歡送。

新任雲林縣警局長許錫榮是彰化縣人，警大正科46期畢業，由基隆港警總隊長榮升，歷任台北市警局督察、警政署科長、桃園縣中壢等5個分局分局長。

(中時)