雪隧科技執法4月上路 宜縣：取締龜速車為主

「雪山隧道自動化科技執法系統」3年前進行測試，拍攝到未保持安全車距的清晰影像。（翻攝照片）

「雪山隧道自動化科技執法系統」3年前進行測試，拍攝到未保持安全車距的清晰影像。（翻攝照片）

雪山隧道逢假日必塞，高公局希望透過提高最低車速並搭配雪隧科技執法系統，提高整體車速。（簡榮輝攝）

雪山隧道逢假日必塞，高公局希望透過提高最低車速並搭配雪隧科技執法系統，提高整體車速。（簡榮輝攝）

立委陳歐珀今(21日)邀集高速公路局了解雪山隧道最低速限提升與科技執法實施進度，高公局表示，雪隧最低速限60公里提高到時速70公里將於3月中旬上路，科技執法系統預計4月啟用；宜蘭縣政府希望科技執法以取締龜速車為主，不樂見科技執法反成塞車原因。

雪隧科技執法設備全名為「雪山隧道自動化科技執法系統」，2013年由高公局委託國道警察隊建構，斥資1.1億元，原雪隧內6支測速照相桿將以16支科技執法電眼取代，平均1.6公里就有1支，可針對慢速車、變換車道、超速、惡意逼車等違規行為進行取締。

雪隧科技執法於2014年測試時，一度引發用路人恐慌，因為高速公路每次違規處罰都3000元起跳，坊間謠傳「來回雪隧最高開罰4.8萬元」，儘管國道警察局一再澄清被罰4.8萬元「極不可能！」但「未保持安全車距就會被罰」深植民眾心底，隧道內都刻意拉長車距，竟造成雪隧每小時通行量下降，反讓國五交通雪上加霜。

陳歐珀強調，為解決雪隧交通問題，因此本月初向高公局提議3月提高最低車速，並搭配實施科技執法達到整體提速效果。然而，取締須合情合理，也要提供陳述異議管道，不能讓民眾覺得被坑了。

高公局表示，龜速車乃雪隧塞車關鍵，過去雪隧最低速限為60公里，常有人誤認行駛最低時速即可，導致整條車道都被拖累。如今，最低速限提升至70公里預計3月中旬上路，宣導期1個月，科技執法系統預計4月份啟用。

雪隧科技執法即將啟用一事，宜蘭代理縣長吳澤成樂觀其成，並希望以取締龜速車為主。因為，原意提高車速的科技執法曾造成反效果，林前縣長當初才因此提議「提高最低車速」、「雪隧允許變換車道」，讓後方車輛可超越龜速車，避免回堵。不過，基於安全，縣府會持續與交通部討論。

不過，民眾對提高最低速限、科技執法抱持觀望態度。宜蘭陳姓女士認為，車多還是塞，若因龜速車、塞車無法保持安全車距而被拍到違規，用路人該如何舉證自清？

(中時)