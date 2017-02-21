禽流感疫情升溫 3座焚化爐協助代燒

禽流感疫情擴大，大量禽體有待銷毀，但化製廠恐應付不及，加上長途運輸，可能會有疫情擴散的風險。環保署指出，已經協調出3座焚化爐，協助處理高達71噸禽體，也正在詢問水泥業者，萬一有需要禽體進入水泥窯處理時，請業者評估意願與可行性。

目前恐人畜共通的H5N6禽流感病毒疫區，包含宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義縣、台南市等，儘管全台化製廠約可處理400噸禽體，但由於部分地區沒有化製廠，長途運送禽體恐怕有疫情擴散風險，加上擔憂化製廠處理不及，必須出動焚化爐協助清理。

環保署指出，已派出3座焚化爐協助處理禽體，萬一疫情大爆發，會先將廢棄物處理時間後延，優先處理禽體，評估全台焚化爐約可協助處理600~1000公噸禽體量，此外，像是花蓮、雲林等疫區並無焚化爐，也正在和當地水泥業者詢問，萬一有需求，業者是否有其意願協助處理禽體。

環保署副署長詹順貴指出，現在更擔心的，是不肖業者隨意棄置禽體，已派出人員至隨意丟棄的熱點主動稽查；至於水泥業者協助處理禽體，當然還要評估後端汙染防治設施是否足夠，「這次不一定幫得上忙，但總是要先有備無患」。

(中時)