每月捐款千元 幫助貧困學子尋夢

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寒假結束，許多貧困家庭仍為學費而憂心，台灣世界展望會彰雲嘉辦事處為此發起助學行動，呼籲大眾每月捐款新台幣1000元幫助貧困學子尋夢。

世展會彰雲嘉辦事處表示，台灣世界展望會在國內共服務5萬名學子，最近學校陸續開學，世展會也陸續提供弱勢學子學費補助，總共將發放4100多萬元助學金，讓學子能安心就學。

彰雲嘉辦事處指出，雲嘉地區共有3584名學子，因世展會發放助學金而減輕家庭壓力，並有許多逆風飛翔的故事，令人揪心、也令人欣慰。

其中，一名國二女學生，父親因病離世後，靠母親在家修改衣服賺取微薄收入，勉強維持生活。這名女學生相當爭氣，不僅成績優異，還能分擔家務，她希望將來成為女性企業家；母親也不時勉勵她，將來要回饋社會，成為一個手心向下的人。

另一名就讀高二的男學生，與母親、就讀大學的姊姊同住，家中唯一收入就是母親務農所得；每到開學季，2個孩子的教育費用，成為母親最大的煩惱。

所幸，在世展會的協助下，提供姊弟助學金、生活扶助金之後，大大減輕家庭負擔，讓姊弟兩人無後顧之憂，並能在各種比賽中，獲得亮眼成績。

彰雲嘉辦事處表示，雲嘉地區有不少像這樣的弱勢家庭子女，蘊藏無限潛力，希望社會大眾與企業能透過每月定期捐款，成為幫助學子逆風飛翔的動力，讓弱勢學子們朝著夢想飛翔。1060221

(中央社)