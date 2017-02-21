娜塔莉波曼血跡哭戲 演得身心俱疲
傳記電影「第一夫人的秘密」，描述震驚世界的甘迺迪遇刺案背後，片中飾演賈姬的娜塔莉波曼，一幕在鏡子前擦拭臉上血跡的哭戲，讓她演得身心俱疲，直呼好想演喜劇。
有望憑「第一夫人的秘密」拿下第二座奧斯卡獎的影后娜塔莉波曼（Natalie Portman），不僅將賈姬的舉止談吐模仿到位，也把第一夫人目睹丈夫中彈的震驚與悲慟演得震懾人心。
其中一幕賈姬在鏡子前擦拭臉上血跡的哭戲，更讓娜塔莉演得身心俱疲，直呼好想演喜劇，她說，「賈姬所經歷的悲劇幾乎無法想像，也許大家都看過總統遇刺的新聞畫面，但誰會知道捧著先生破碎的頭顱有多恐懼無助？光是揣摩這樣的心情就讓人痛徹心扉，讓人下一部戲好想演喜劇」。
娜塔莉波曼坦言，自從結婚擁有家庭之後，更能同理賈姬的悲傷，但最難詮釋的卻是賈姬的堅強，「賈姬在事發的當下沒有尖叫痛哭，事後她甚至能冷靜地意識到身為公眾人物的影響力，她拒絕脫下那套血跡斑斑的粉紅套裝，這樣的堅強讓我非常欽佩。但在表演時，要在極度悲傷的情緒中展現出沉著的冷靜，非常困難」。
「第一夫人的秘密」將在24日上映。1060221
(中央社)
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