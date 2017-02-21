智慧電子應用設計競賽 「有雞可秤」奪金牌
雲林科技大學電子系承辦2016智慧電子應用設計競賽，參賽作品創意十足，概念符合政府推動的創新產業，競賽結果出爐，產品設計組金牌獎被宜蘭大學有雞可秤團隊抱回，作品是「蛋雞產蛋即時分析及環控系統研製」。
競賽主持人薛雅馨副教授表示，今年共85所、362件作品參賽，分成「產品設計組」、「創意概念組」（另分4大主題），產品設計組138件都具有完整實作與設計感，精選15件作品決賽；創意概念組每組挑20件決賽。
產品設計組金牌獎作品是國立宜蘭大學錢膺仁、李德南教授指導的「蛋雞產蛋即時分析及環控系統研製」，以App統整蛋雞進出產蛋槽的時間、生蛋的時間、蛋重、雞舍環境資料，使蛋農更容易監測雞隻的產蛋率，進而汰除產蛋率差的蛋雞。
創意概念的「3C+綠能應用組」金牌獎作品是南台科技大學的「旅遊達人闖關趣」，除了計算里程數、卡路里消耗量，到指定的地點還會有導覽解說，使騎單車不只是運動也是趣味。
「車用與運輸應用組」金牌獎為國立交通大學「整合型多功能智慧輪椅」，提供更安全且舒適的乘坐經驗，可應用於醫院照護、室內居家環境、社區公園等戶外環境。
「醫學電子應用組」金牌獎是成功大學陳星杰老師團隊，為減少牙鑽頭與牙齒摩擦後產生的恐怖骨導噪音而做的設計。
「物聯網與智慧工廠應用組」金牌獎是南臺科技大學團隊的「高速主軸顫振分析系統」，能及早察覺機械設備是否異常，避免高額精密設備維修成本與生產線停線維修時間。
(中時)
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