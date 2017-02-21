睽違7年 41歲賽揚強投重出江湖

2010年宣布退休的前賽揚強投、41歲的賈尼耶要重出江湖再戰大聯盟。(美聯社資料照)

2003年國聯賽揚強投，41歲的賈尼耶（Eric Gagne）曾創下大聯盟無人能及的連續84場救援成功，上一次在大聯盟出賽已經是2008年，但他不僅今年WBC經典賽將披加拿大戰袍出賽，更宣告要強勢回歸，重返大聯盟投手丘。

賈尼耶目前速球已回復到90英里（145公里），變化球也得心應手，「我感覺很棒，甚至是可怕。」賈尼耶2002年至04年效力道奇隊時投出生涯顛峰，連續3季主投247局，153次救援機會僅失手1場，防禦率壓在1.79，平均每9局能飆13.3次三振，他05年動手肘韌帶替換手術(Tommy John)，2010年宣告退休。

賈尼耶WBC經典賽為加拿大出征，更放眼重返大聯盟。(截自推特)

這位前賽揚強投今年春訓擔任道奇隊投球指導，一併備戰WBC經典賽，更瞄準睽違9年東山再起，放眼重返大聯盟。賈尼耶的經紀人利文道(Scott Leventhal)也證實這項傳聞，目前已著手和不少球隊接洽，包括響尾蛇隊和教士隊。

見識過他能力的道奇投手簡森(Kenley Jansen)表示，「他完全不像40歲。雖然他說他近日練得勤，但他的速球、曲球和變化球的控球能有如此精準度，令人印象深刻。」

(中時電子報)