國民黨勞資強制協商 4月11再召開

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國民黨產遭凍結，大量解僱738人，北市勞動局今舉辦第三次勞資強制協商，雙方達成部分共識，但還要再於4月11日召開第四次協商會議。

國民黨今年1月底大量解僱黨工，勞動局分別於1月19日、2月7日召開強制協商會議，今第三次會議上，針對勞方代表提出之訴求，包含給付積欠工資、退休金／資遣費、各項獎金（含年終獎金、考績獎金、臨時考績獎金、特別休假工資、中秋及春節工作獎金、教育及喪葬補助費、互助金）等，雙方達成共識，除積欠工資已完成給付外，資方同意退休金／資遣費及各項獎金待造冊後給付，並約定造冊完成日期。

勞動局表示，由於造冊需要時間，因此勞資雙方訂於4月11日召開第4次強制協商會議，以確認上開清冊。

(中時)