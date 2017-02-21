水情不佳 桃園板新新竹3月1日起第1階段限水

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桃園市石門水庫水情持續不佳，水利署開會決定3月1日起桃園、板新、新竹地區水情燈號自3月1日起轉為「黃燈」，並實施第1階段限水。（賴佑維攝）

因石門水庫水情持續不佳，桃園、新竹地區從去年12月起至今年2月降雨量偏低，因此水利署下午召開「旱災經濟部水利署災害緊急應變小組笫1次工作會議」，決定桃園、板新、新竹地區水情燈號自3月1日起轉為「黃燈」，並實施第1階段夜間減壓限水，希望大家節約用水。

水利署北區水資源局表示，石門水庫21日下午5時大壩水位為232.27米，有效蓄水量為10951.72萬立方米，水庫有效蓄水量為54.39%。

(中時)