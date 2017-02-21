清境一日遊行程下架 當地業者：對觀光影響不大
受蝶戀花事件影響，交通部觀光局今〈21〉日下午出重手宣布，從台北出發到阿里山、武陵、清境等一日遊行程，屬於高風險必須立即下架；清境地區觀光業者認為，平時前往清境一日遊的遊客本就不多，對清境影響有限，但如何全面性提升安全旅遊品質應該才是重點。
清境觀光協會理事長魏振宇表示，交通部觀光局的高風險一日遊行程下架，對清境地區的影響較少，但對其他地區而言，可能會影響頗大，值得再深入檢討。
魏理事長建議，希望別因單一事件而改變太大旅遊方式，其實可試著制定相關法規進行規範，讓業者有所遵循，並有效全面提升安全旅遊，讓旅遊安全品質更加提高才是良策。
清境農場行政組長林俊雄表示，清境一日遊行程下架，對清境農場等地區的影響性很小，因為清境地區的可及性較高，遊客大部份都自行開車前往旅遊居多。
(中時)
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