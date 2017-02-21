防疫做半套？ 農委會：白肉雞、雞蛋都禁恐大亂

為防禽流感，農委會祭出禁運禁宰7天的狠招，但白肉雞及洗選消毒過的雞蛋並不在禁令範圍內。前農委會主委陳保基今日質疑，禁令有例外，切不斷感染途徑，效果有限。農委會回應，白肉雞長期未發現案例，若納入禁令恐社會大亂。

陳保基表示，本次農委會的禁運禁宰政策「獨厚」白肉雞，不在禁運禁宰規範的範圍內，但根據過去防疫的經驗，白肉雞約佔撲殺雞量的的1.5成，並非全無風險，何況有些屠宰場還是白肉雞與有色雞(土雞、烏骨雞等)混用，不把白肉雞納入管制，難以切斷感染途徑。

對此，農委會防檢局長黃㯖昌表示，相關防疫措施是基於風險管理的原則來執行，不能無限上綱到把所有東西都禁掉，風險較低的還是可以接受，假如這一次把雞蛋和白肉雞都納入禁運禁宰範圍，那麼台灣社會勢必會大亂，畢竟7天時間並不短，有盡力把對社會的衝擊有降到最小。

農委會副主委黃金城表示，白肉雞是在生物安全等級高的環境所飼養出來的雞，且去年到現在長期監測都沒檢出染病案例，是在有考量到生物安全的情況下，才把白肉雞排除在禁運禁宰範圍，生物安全可依國家內部情況做動態調整，更有經專家會議討論過的，國際上很多國家都有類似的例子，防疫絕非做半套。

至於禁運禁宰政策是否會延長？農委會副主委陳吉仲表示，今天沒有新增H5N6確診疫情，情況比較樂觀，如果疫情轉趨嚴峻，政策可能會採更積極作為，專家也建議要看最後這幾天疫情的發展，再做最後決定，不論最後決定任何一種走向，一定會先和業者溝通。

(中時)