企業資安龍頭「芬-安全F-Secure」五次最佳防護獎

芬-安全連續五年獲AV-TEST研究室評測12家同款最佳企業防護品牌(業者提供)

在資訊爆炸年代，資安更顯重要，誰是資安界最佳防護代表？已成資安界每年的重要議題，去年底AV-TEST研究室評測12家同款企業防護品牌，來自芬蘭的「芬-安全F-Secure」企業版第五次獲得最佳防護獎， 也創下歷史紀錄。芬-安全中大型企業版總代理翔偉資安科技營運長杜世鵬表示，這次獲獎再次證明，選擇芬-安全企業版是業界最佳防護的不二選擇。

杜世鵬進一步說明，「AV-TEST」研究室，是IT安全和防毒研究的國際獨立測試機構。AV-TEST最佳防護獎對產品的測試集中在兩方面，一是應對當前威脅的能力，二是產品防禦惡意網站或電子郵件零日攻擊的能力。芬-安全企業版在整年測試中連續取得了極高的分數，最終奪得年度最佳防護的殊榮。

由於人是企業網路安全最薄弱的環節，可靠的端點防護對於保護組織免受攻擊非常重要，因為惡意電子郵件附件，或存取受損網站可能會損害公司網路，強有力的防護可在第一時間防止感染發生，並能有效阻止攻擊者。

AV-TEST的首席技術官Maik Morgenstern表示：「芬-安全企業版在2016年憑藉接近100％的防護率通過測試，是相當了不起的成就，因此將最佳防護獎再次頒發給芬-安全企業版，其可靠的檢測和防護性能，已是最頂級的企業安全產品。」

芬-安全企業版 網路安全執行副總裁Jyrki Rosenberg表示：「最好的防護關鍵在於連續性，芬-安全企業版長年來都提供業界最強的安全防護，連續五次獲得此獎項的記錄，更是其他產品無法比擬的，使用芬-安全企業版各種類型的公司，不管安全要求有多高，都能得到最好的防範。」

芬-安全企業版 最新版本12.3提供公認的最佳防護

透過芬-安全企業版卓越的分層防護技術，保護企業端點免受常見的惡意軟體和未知的威脅，企業版是一個完整的安全解決方案，主要目的是保護整個IT環境（從閘道到端點），並提高公司整體安全基礎架構的可見性。

芬-安全企業版的最新版本在擴展性方面進行了改進，例如MySQL資料庫支援和Proxy，後者將特徵碼資料庫和協力廠商軟體更新分發到專用代理伺服器，進而減少網路流量。除此之外，最新的管理主控台更進一步改善了管理員控制。

芬-安全企業版將覆蓋Windows，Linux和Mac工作站和筆記型電腦，以及檔案、列印、電子郵件和協作伺服器，對物理和虛擬端點提供完全的支援。其Botnet Blocker功能有效防禦僵屍網路和勒索軟體；軟體更新功能（Software Updater）能輕鬆地更新應用程式；虛擬化安全功能（Virtual Security）則允許管理員卸載掃描從而提高性能。

(中時電子報)