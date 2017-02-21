27包安毒遭丟包 清泉崗基地現「毒」蹤

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台中市清泉崗空軍基地，驚傳遭丟包安非他命。（陳淑娥攝）

台中市清泉崗空軍基地，20日驚傳疑似安非他命蹤影！清泉崗軍方表示，昨日早上進行勤查時，在行政作業區車道旁，發現27小袋不明白色粉末及結晶體，目前已交由台中憲兵隊化驗。據了解，台中憲兵隊初步判斷應是安非他命。

清泉崗軍方政戰主任施勝德指出，昨日早上7時許，士官長及上士前往行政作業區進行勤查時，在車道旁發現一小包不明白色粉末及結晶體，用5公分左右大小的拉鍊夾裝著，沿途1公里內陸續撿到共約27包，有些還吹到車道旁的草叢裡，趕緊通知台中憲兵隊帶回化驗。

據了解，憲兵隊初步判斷，應該是安非他命毒品，至於毒品為何人丟棄，因附近並無監視器設備，現在已經由憲兵隊進行調查中。

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(中時)