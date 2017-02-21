27包安毒遭丟包 清泉崗基地現「毒」蹤
台中市清泉崗空軍基地，20日驚傳疑似安非他命蹤影！清泉崗軍方表示，昨日早上進行勤查時，在行政作業區車道旁，發現27小袋不明白色粉末及結晶體，目前已交由台中憲兵隊化驗。據了解，台中憲兵隊初步判斷應是安非他命。
清泉崗軍方政戰主任施勝德指出，昨日早上7時許，士官長及上士前往行政作業區進行勤查時，在車道旁發現一小包不明白色粉末及結晶體，用5公分左右大小的拉鍊夾裝著，沿途1公里內陸續撿到共約27包，有些還吹到車道旁的草叢裡，趕緊通知台中憲兵隊帶回化驗。
據了解，憲兵隊初步判斷，應該是安非他命毒品，至於毒品為何人丟棄，因附近並無監視器設備，現在已經由憲兵隊進行調查中。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。