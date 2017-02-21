雙駕駛工時怎麼算 勞動部：個案認定
針對遊覽車司機雙駕駛制度工時部分，勞動部今天表示，如果甲駕駛是在副駕駛座上，跟著遊覽車行程後才換手，是否要算工時仍要個案認定。
蝶戀花遊覽車意外翻覆，一日遊、司機過勞問題被檢討，觀光局今天宣布，未來旅遊產品以遊覽車為交通工具，每日行駛公里數都有限制。若是早出晚歸行程，旅行業者更該採取駕駛替換機制，或採多元交通工具，例如換乘高鐵或台鐵。
至於雙駕駛的司機工時要怎麼計算，勞動部官員表示，目前還不清楚交通部的規劃方向是什麼，還需要跟交通部溝通聯絡。
不過，勞動部表示，如果雙駕駛制的形式是甲駕駛開到A地後，乙駕駛由A地上車接手，其工時就從這時開始算，並沒有爭議。
如果甲乙駕駛都是從出發點上車，甲駕駛開到一半後才由乙駕駛換手駕車，這部分的工時認定，就必須個案來討論。
勞動部強調，不管是採取哪種方式，甲乙駕駛的工作時間，都不可以違反勞基法規定的正常工作時間8小時，連同加班不得超過12小時的規定，且每4小時需有30分鐘的休息時間。1060221
(中央社)
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