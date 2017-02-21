段氏香父親：小女兒連看到老鼠都怕

越南南定省段姓村民確認涉及金正男案越南籍女嫌犯段氏香是他的最小女兒，但表示，她連看到老鼠也會怕，別說是敢做嚴重的事情，她可能被騙了。

越南媒體news.zing.vn今天報導，這名退伍榮民的段姓村民今年64歲，共有5個子女，包括1男4女，其中段氏香是最小的一個，除了段氏香外，其餘子女都已結婚，並在村內生活。

報導指出，段姓村民的老婆（即段氏香的母親）早年病死，過了一段時間他與另1名女人再婚，兩人目前靠著在當地傳統市場停車收費與打掃謀生，家境困難。

段姓村民表示，近日許多當地政府人員前往他的住家詢問有關段氏香的資訊，但都不告知他任何訊息，他透過媒體才知道女兒被捕。

他說，段氏香於1988年出生，10多年前離鄉在河內就讀1所醫藥大專學校，最後一次回家是農曆12月28日至大年初二（1月25日至29日），全家人團聚愉快過農曆年，情況正常；過年期間她幾乎都待在家裡。

他又說，段氏香大年初二離家後，他們父女2人就沒有聯絡過。直到得知她在馬來西亞被捕，他設法打電話給女兒，但都聯絡不上。

他還說，女兒是個聽話與溫和的人，「我女兒很乖，村內民眾都知道，連看到老鼠也會怕，怎敢做這麼嚴重的事情」，「我認為她被人騙了，才被逮捕」。

當地村級政府官員表示，經對照涉北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男謀殺案、在馬來西亞被捕穿著白色上衣女嫌犯的照片，確定這是段姓村民的女兒段氏香，還說她從農民家庭出身，沒有前科。

1名女性鄰居表示，農曆新年期間曾經碰到段氏香，因為段氏香離鄉生活已久，2人沒有互相打招呼，不知道她在河內做什麼工作。

這名鄰居確認網上被捕、穿著白色上衣的女嫌犯照片就是段氏香，還說曾經聽說段氏香出過國，但不知道是哪一國。1060221

(中央社)