傳內閣再微調 林全：沒有任何調整計畫
春節後內閣已局部改組，但包括交通部長賀陳旦、國防部長馮世寬、經濟部長李世光等人都被點名應該下台。行政院長林全今天表示，內閣隨時會檢討，「目前沒有任何調整計畫」。
民主進步黨籍立法委員林俊憲下午在立法院施政總質詢時指出，雖然內閣才剛微調，但外界仍點名賀陳旦、李世光、馮世寬以及法務部長邱太三、政務委員張景森等人應該下台，導致首長心情浮動，恐難以領導部署。
林全答詢時說，內閣隨時會檢討，目前沒有任何調整計畫；至於賀陳旦是否該下台，他說，社會大眾對這起不幸事件有很多檢討反省，也有些情緒性討論，但應該把事件釐清再談責任問題，現階段討論是「過度不成熟的」。
另外，林俊憲指出，週休二日勞動基準法修法後，如果製造更多問題，就要面對它、修改它，詢問新法上路後是否有跟勞資雙方溝通？又會不會再次修法？
勞動部長林美珠表示，民間的確有很多聲音，但目前沒有跟勞資雙方見面，她雖極力邀約，但因為時間關係，一直沒有成局。
林全則說，會請勞動部瞭解各行各業狀況，要先確定修法後會不會更好；至於缺乏彈性、法令解釋等問題，如果有辦法補救，也不一定要再修法，且要考慮修法成本與效益，目前不一定會朝修法方向思考。1060221
(中央社)
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