大鼠吃紅藜10週 大腸癌前期病變減

北醫大研究團隊今公布一項最新研究，有大腸癌前期病變的大鼠，餵食台灣紅藜10週後，發現能有效抑制大腸癌前期病變的生成，達到預防效果。

台北醫學大學營養學院保健營養學系研究團隊日前在「第18屆世界食品科技大會」上發表研究成果。

研究團隊將實驗大鼠分為5組，包括未誘發大腸癌，並餵食標準動物飼料的「正常組」，另4組為則注射大腸癌誘發劑，並於飼料中加入0%、5%、10%、20%台灣紅藜。

實驗進行10週後，取其完整大腸組織進行分析，結果發現，食用台灣紅藜的大腸癌病鼠，不分劑量高低，在多項前期病變指標上均有顯著改變，包括「癌細胞增生相關蛋白」、「癌細胞抗凋亡相關蛋白」表現量顯著降低，促進癌細胞凋亡的蛋白質表現量則提升。

這些結果顯示，台灣紅藜確實具有調控氧化反應及細胞凋亡、增生的作用，藉此達到預防大鼠大腸癌前期病變效果。

參與研究的台北醫學大學保健營養學系副教授施純光表示，細胞的凋亡與增生，是影響癌細胞生長的重要途徑，台灣紅藜可能因含有高量膳食纖維，加上具有酚類化合物等植物活性成分，能預防大腸癌前期病變，影響其致癌過程。

施純光強調，大腸癌是和飲食關係最密切的癌症，現代人所處的環境及所攝取的飲食中難免含有潛在致癌物，台灣紅藜是台灣特有原生作物，營養價值豐富，未來不排除具有開發為保健食品的潛力，北醫大研究團隊目前也已計畫將此一成果發表於國際學術期刊。1060221

(中央社)