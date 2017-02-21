磨合6年 台中縣市建築師公會合併

台中縣市合併升格已6年，經過多年整合，兩縣市建築師公會終於正式合併，並於今天舉行第一屆理監事就職典禮，台中市副市長林陵三到場見證。

原台中縣、市建築師公會原各有120、520名會員，分別由陳人忠、鄭明裕擔任理事長，經過4年半的整合作業，去年底正式合併為台中市大台中建築師公會，並票選出新任理事長鄭明裕，今天下午在台中市政府台灣大道市政大樓集會堂舉行第一屆理監事就職典禮。

交接典禮在林陵三的見證下，由原縣市公會幹部將印信交接給新任理事長鄭明裕；立委黃國書及何欣純、市府副秘書長郭坤明、都發局長王俊傑、民政局長蔡世寅、地政局長張治祥等都到場致意。

林陵三表示，台中縣市合併6年後，台中縣市建築師公會正式合併，顯示出大台中建築師公會的團結，相信未來台中市的建築作品品質將更上層樓；鐵路高架化後，車站周邊包含干城、舊建國市場一帶推動大車站計畫，將有建築師可發揮的空間，期待車站周邊能匯集許多高品質建物。

鄭明裕表示，原縣市公會存在文化差異，經歷長時間磨合，終於合併完成，希望在既有的基礎上繼續前進。未來公會將是市府的專業後盾，與都發局密切合作，成為都市發展的支柱；此外，公會也將積極與國際交流，推行南進、西進，把餅做大；公益方面將持續關懷社會弱勢、關心公安議題，擔負起社會責任、貢獻所長。

都發局表示，建築師是「城市的化妝師」，市府很多政策也是因有公會的配合而能圓滿完成，像是協檢及委託審查，建管免費協助咨詢窗口等。1060221

(中央社)