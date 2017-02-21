疑未拉手煞車 北市公車衝撞候車亭

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(中央社記者朱則瑋台北21日電)台北市消防局今天下午4時12分獲報，士林區1部公車衝撞公車候車亭，造成2名候車女性受傷，皆意識清醒，其中1名送榮民總醫院，另1名62歲無明顯外傷、送振興醫院。

警方初步調查，疑似是司機因為急著去廁所，離開車上時未拉手煞車，導致車輛順著道路一路撞到候車亭，所幸傷者都沒有生命危險，詳細案情仍待進一步釐清。1060221

(中央社)