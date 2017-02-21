匯豐獲利劇減股價重挫5% 港股收黑
香港股市今天出現一個月來最大跌勢，恆生指數下跌近0.8%，主因重量級成分股匯豐控股（HSBC Holdings）公布2016年財報，顯示淨利暴減，導致股價重挫5%。
全球銀行業巨擘匯豐控股公布財報顯示，2016年淨利較前一年大幅衰退82%，遠不如分析師的估計，股價終場大跌5%，收在每股65.55港幣。路透社報導，公司已宣布將再砸10億美元買進自家股票。
恆生指數回吐早盤漲幅，終場下跌0.76%，或182.45點，收在23963.63點；國企股指數下跌 0.4%，收在10408.56點。
不過，上海證券交易所綜合指數上漲0.41%，或13.37點，收在3253.33點；深圳證交所綜合指數上漲0.95%，或18.61點，收在1981.14點。
法新社報導，匯豐2016年淨利為24.8億美元，自2015年的135.2億美元大幅衰退。匯豐董事長范智廉（Douglas Flin）表示，地緣政治變化「造成金融市場波動。」
匯豐去年第4季也出現稅前虧損34.5億美元。
范智廉在香港證交所的公告中表示：「我們要指出歐洲即將舉行的選舉中，民粹主義影響政策決定，還有美國新政府可能的保護措施對全球貿易的衝擊等威脅，以及隨著脫歐協商啟動，英國和歐盟面臨的不確定性。」
匯豐2015年宣布1項大幅整頓方案，計畫2年內全球裁員5萬人，每年撙節50億美元，結束虧損事業，以及更加聚焦在亞洲。1060221
(中央社)
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