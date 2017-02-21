重申嚴管立場 吳澤成：不准宜蘭淪電子賭城

宜蘭縣政府今於縣務會議時提及，縣內電子遊樂場數量偏多，有檢討空間。（簡榮輝翻攝）

宜蘭縣政府縣務會議今(21日)提及，宜縣人口不足50萬卻有74家電子遊樂場，反觀雙北數百萬人口僅32家。不過，《宜蘭縣電子遊樂場業設置管理自治條例》草案去年底遭議會退回，縣府重申嚴加稽查的立場，並持續與議會溝通。

「絕不允許宜蘭淪為電子賭城。」代理縣長吳澤成表示，曾聽聞計程車司機轉述，有人專程從台北來宜蘭的電子遊樂場享樂，此風不可長，而且雙北市數百萬人口，僅核發32家合法電子遊樂場，宜蘭人口45萬餘卻多達74家，有檢討的必要。

警方表示，電玩場所容易因金錢衍伸治安疑慮，執法過程曾發現不肖業者以「教戰手冊」指導員工與賭客如何面對盤查，警方也多次查獲合法掩護非法的賭博性機台，因此在縣務會議提出建言，希望別再核發電子遊樂場新照。

根據工商旅遊處資料，2006年即提交《宜蘭縣電子遊樂場業設置管理自治條例》草案到縣議會，原已通過二讀，2011年縣府函請議會撤案。2013年重擬草案，提及「限制級需距離學校800公尺、普通級需距離學校400公尺」要求趨嚴，2016年送縣議會審議，同年底遭議會退回。議會退回理由指出，該自治條例草案要求合法業者3年內遷離學校附近，「朔及既往」妨礙了人民權益。

工旅處長陳長偉提到，2009年中央修正《電子遊樂場業管理條例》，要求業者1年內換照，台北市、新北市趁勢頒布自治條例將電子遊樂場與學校的距離加嚴到1000公尺。外界誤會許多業者跑到宜蘭來，實則變化不大，宜蘭目前有74家業者，縣府去年開出24張罰單，共裁罰215萬元罰鍰，執法並無手軟。

陳長偉說，過去有不肖電子遊樂場業被查到違法，利用起訴空窗期辦理歇業，再以新的人頭名義在舊址申請新照，換個名稱繼續開幕營業。如今工旅處也以勒令停業來防堵業者鑽漏洞，並持續研擬草案，未來將明文規定違法電玩場舊址不得申請新照。

(中時)